İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor: Herkes hayran kaldı

AS Gazetesi: AS, Arda Güler’in maçta etkili bir performans sergilediğini ve Xabi Alonso’nun yönetiminde Real Madrid’in oyununda önemli bir rol oynadığını belirtti. Gazete, Arda’nın Real Madrid’in oyununu “değiştiren” bir faktör olduğunu yazarak, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekti