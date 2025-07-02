İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor: Herkes hayran kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid, Juventus'u tek golle geçerek çeyrek finale yükseldi. Arda Güler'in başarılı performansı İspanyol basınına damga vurdu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u yenerek çeyrek finale yükseldi
Miami'nin Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 54. dakikada Gonzalo Garcia'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyunculardan Juventus'ta Kenan Yıldız, 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bırakırken, Real Madrid'de Arda Güler 77. dakikada Luka Modric ile değiştirildi.
Mücadele sonrasında İspanyol basını Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte gazetelerin yazıları:
AS Gazetesi: AS, Arda Güler’in maçta etkili bir performans sergilediğini ve Xabi Alonso’nun yönetiminde Real Madrid’in oyununda önemli bir rol oynadığını belirtti. Gazete, Arda’nın Real Madrid’in oyununu “değiştiren” bir faktör olduğunu yazarak, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekti
Marca: Marca, Arda Güler’in maçta 78 dakika süre aldığını ve ikinci yarıda daha fazla ön plana çıktığını yazdı. Özellikle, Arda’nın ceza sahası önünde topla buluşarak çektiği sert bir şutun savunmadan sekmesi ve kaleye yönelmesi, onun hücumdaki girişimci ruhunu gösterdiği şeklinde yorumlandı.
El Mundo Deportivo: Mundo Deportivo, Arda Güler’in Juventus maçındaki performansını “parlak anlarla dolu” olarak nitelendirdi. Haberde, Arda’nın 78 dakika boyunca sahada kaldığı, özellikle ikinci yarıda hücumda etkili olduğu ve iki büyük gol şansı yarattığı belirtildi.
El Pais: El Pais, Arda Güler’in Juventus maçında “genç yaşına rağmen olgun bir oyun sergilediğini” yazdı.
Defensa Central: Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Defensa Central, Arda Güler’in Juventus maçındaki performansını “Xabi Alonso’nun güvenini boşa çıkarmadı” şeklinde yorumladı.
Sport: Sport gazetesi, Arda Güler’in Juventus maçındaki performansını değerlendirirken, onun “Real Madrid’in yeni dinamosu” olabileceğini yazdı.