İspanyol basınından şok iddia: Arda Güler PSG’yi mi transfer oluyor?

İspanyol basınının önde gelen yayın organlarından biri, Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique’nin, Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki Arda Güler’i kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.

1 /7 Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Real Madrid'den Arda Güler'in transfer edilmesini istiyor.



2 /7 El Nacional'de yer alan habere göre; Real Madrid'de gelecek sezon için ilk 11'deki yeri henüz garanti olmayan Arda Güler'in durumu dolayısıyla PSG'den ilk hamle geldi.



3 /7 Haberde, Real Madrid'in kadrosuna katmaya yakın olduğu Mastantuono ile birlikte Arda’nın forma şansının daha da azalabileceği söylendi.



4 /7 Bu durumu fırsat gören PSG, Arda Güler’i kadrosuna katmak için plan yapıyor. Luis Enrique, genç futbolcunun kendisi için önemli bir parça olabileceğini düşünüyor.

5 /7 Milli oyuncunun transferi için kiralık transfer ve sonrasında satın alma opsiyonunun da gündemde olduğu aktarıldı.



6 /7 Real Madrid'in ise Arda’yı elinde tutmak istediği belirtildi. Ancak oyuncunun gelişimi için yeterli süre alamayacaksa, iyi bir kiralama planı değerlendirilebilir.