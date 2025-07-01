Jhon Duran için gündem olan yorum: Olağanüstü bir oyuncu değil

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak üzere olduğu Jhon Duran için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Jhon Duran'ı İstanbul'a getirdi.
Kolombiyalı golcü, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran'la ilgili dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.
YouTube kanalı NEO Spor'da konuşan Çelikler, "Jhon Duran iyi futbolcu ama son 50 şutunu bir izleyin. Öyle aman aman olağanüstü bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı.
Onur Tuğrul ise Serdar Ali Çelikler'in bu yorumuna, "Premier Lig’deki 50 şutunu da izleyelim ama Arabistan’daki 50 şut yanıltabilir" karşılığını verdi.
Ocak ayında 77 milyon euro bedelle Aston Villa’dan Al Nassr’a transfer olan Jhon Duran, 18 maçta forma giyerken 12 kez fileleri havalandırdı.
21 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Aston Villa ve Al Nassr olmak üzere toplam 47 karşılaşmaya çıktı ve 24 kez gol sevinci yaşadı.