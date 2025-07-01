Jhon Duran için gündem olan yorum: Olağanüstü bir oyuncu değil

Ocak ayında 77 milyon euro bedelle Aston Villa’dan Al Nassr’a transfer olan Jhon Duran, 18 maçta forma giyerken 12 kez fileleri havalandırdı.





21 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Aston Villa ve Al Nassr olmak üzere toplam 47 karşılaşmaya çıktı ve 24 kez gol sevinci yaşadı.