John Duran Portekiz kampına katılmadı: Gerekçesi ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için Portekiz'e gitti. Sarı-lacivertli kafilede ismi yer alan yeni transfer John Duran, kampa katılmadı. Kolombiyalı forvetin kampta yer almama sebebi ortaya çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp çalışması için Portekiz'e gitti.
Yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin kamp kadrosunda yer aldı. Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ama kiralık olarak gönderilen Ognjen Mimovic de Portekiz'e götürüldü.
Bir diğer transfer John Duran, açıklanan kamp kadrosu listesinde yer alıyordu fakat Kolombiyalı kafilede görüntülenmedi.
Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada "John Duran nerede?" yorumlarında bulundu.
JOHN DURAN KAMPA NEDEN KATILMADI?
Trt Spor'un aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'nin yeni golcüsü John Duran özel sebeplerden dolayı izin aldı. Duran, birkaç gün içerisinde Portekiz kampına katılacak.