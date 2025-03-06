Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a yanıt: 'Ben onun seviyesine inemem'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Mourinho, Galatasaray'ın kendisini ırkçılıkla suçlaması üzerine açıklamalarda bulundu. Mourinho ayrıca Okan Buruk'a da yanıt verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrasında 'Maymunlar gibi zıplıyorlar' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılık yapmakla suçlamıştı.
Mourinho konuyla ilgili Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Mourinho şu cümleleri kullandı:
"Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz.”
"Onun seviyesine inemem. Irkçılıkla suçladılar. Bazen kendime, 'Bunu neden yaptın Jose, neden bu seviyeye düştün?' diye soruyorum. Bu çok üzücü."
"Nasıl bu kadar alçalabildiler diye düşündüm. Beni sevmeyen insanlardan bile destek gördüm. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle de eski oyuncularıma teşekkür ediyorum."
"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem."