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Kevin De Bruyne sürprizini duyurdular: Kimse yeni rotayı tahmin edemedi!

Kevin De Bruyne sürprizini duyurdular: Kimse yeni rotayı tahmin edemedi!

11:2126/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Manchester City’nin yıldız futbolcusu Kevin de Bruyne ile ilgili bomba gibi bir transfer iddiası gündeme geldi. Belçikalı yıldızın, beklenmedik bir rotada yeni bir maceraya yelken açmak üzere olduğu belirtiliyor. Detaylar haberimizde.

Sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Kevin De Bruyne ile ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı.


Fichajes'te yer alan habere göre; transfer piyasasında büyük bir hamle yapmaya hazırlanan MLS ekibi San Diego FC, Kevin De Bruyne’ü kadrosuna katmak üzere.


SONA YAKLAŞILDI


Yönetimin, Belçikalı orta saha oyuncusuyla görüşmeleri hızlandırdığı ve De Bruyne'ün Amerikan futbolunun yeni yıldızı olmaya çok yakın olduğu aktarıldı.


İlerleyen haftaların transfer için kritik olacağı, ancak Belçikalı yıldızın İngiltere Premier Lig’e veda edip kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öne sürüldü.


BU SEZONKİ PERFORMANSI


2024/25 sezonunda uzun süreli bir sakatlık yaşayan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha, takımı ile çıktığı 30 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


#Kevin De Bruyne
#Manchester City
#MLS

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