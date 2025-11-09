Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray'da ameliyat olan Yunus Akgün ile sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan bu mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Galatasaray ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Kocaelispor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /20 Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



2 /20 Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı farklı yenerek lige moralli dönen sarı-kırmızılı takım, deplasmanda kazanarak zirve yarışında art arda ikinci kaybı yaşamak istemiyor.



3 /20 Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

4 /20 GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK?



Galatasaray'da ameliyat olan Yunus Akgün ile sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan bu mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



5 /20 Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 40 maçın 25'ini Galatasaray, 6'sını Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 38 golle yanıt verdi.



6 /20 GALATASARAY 41 YILDIR MAĞLUP OLMUYOR



Kocaeli'deki maçlarda ev sahibi ekip 2 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar konuk olduğu 12 maçı kazandı. Söz konusu 6 maç ise berabere bitti. Kocaelispor'a konuk olduğu son 6 maçın tamamını kazanan Galatasaray, rakibine dış sahada 41 yıldır mağlup olmuyor. Kocaeli'deki maçlarda Galatasaray'ın 30 golüne, Körfez temsilcisi 12 golle karşılık verdi.



7 /20 Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, 9 sezon boyunca formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a teknik direktör olarak 4. kez rakip olacak. Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'ın karşısına çıkan Selçuk İnan, söz konusu 3 müsabakada sahadan puansız ayrılmıştı.



8 /20 Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son olarak geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olmuş ve sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisinden bu yana deplasmanda oynadığı 9 lig maçının hepsini kazanmayı başardı.



9 /20 Galatasaray'da son 4 maçta 6 gol atan Victor Osimhen'in yüksek formu devam ederken Kocaelispor'da ise 4 golü bulunan Tayfur Bingöl, bu maçta gol atması halinde kariyer rekorunu tekrarlayacak.



10 /20 KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, MAÇIN HAKEMİ KİM?

Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.





11 /20 KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar. Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Icardi, Osimhen.











12 /20 MAÇTAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını deplasmanda 5-2 kazanan Kocaelispor (Şubat 2009), bugüne kadar sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki kez mağlup edemedi. Kocaelispor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray, lig tarihinde bu deplasmanda en uzun seriyi yakalayan takım konumunda.







13 /20 Kocaelispor bugüne kadar Galatasaray'ı rakibi Süper Lig'in "son şampiyonu" unvanına sahipken konuk ettiği dokuz maçın hiçbirini kazanamadı (1B 8M) ve bu karşılaşmalardaki tek puanını Ağustos 1997'de aldı (1-1).



14 /20 Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 10 maçın tamamını kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor.

15 /20 Bir İstanbul takımını konuk ettiği son Süper Lig maçında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor, üst üste 2+ galibiyet aldığı son seriyi Eylül 1997-Nisan 1998 arasında yakaladı (3 maç).



16 /20 Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, üst üste 10+ dış saha galibiyeti aldığı tek süreci Ocak 2024-Ocak 2025 arasında Okan Buruk yönetiminde yaşadı ve lig tarihinin en uzun serisini yakaladı (17 maç).



17 /20 Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım olan Galatasaray (14), bu süreçte yediği gollerin %73'ünü ikinci 45 dakikada kalesinde gören Kocaelispor'a konuk oluyor (11/15). Sarı-kırmızılılar, Mayıs 1993'ten (0-0) bu yana bu deplasmanda çıktığı 11 maçın tamamında en az bir ikinci yarı golü kaydetti.



18 /20 Süper Lig'de bu sezon çıktığı dokuz maçta dört gol atan Tayfur Bingöl, kariyerinin en yüksek sayısını tekrarlamak istiyor (5; 2024/25 & 2017/18). Tayfur'un en üst ligde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında Galatasaray'dan (10 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Antalyaspor (13 maç).

19 /20 Leroy Sane, Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son sekiz deplasman golünün yarısına doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).

