Liverpool’da ilk transfer hedefi Galatasaray’ın yıldızı

Premier Lig devi Liverpool Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu transfer hedefinin başına koydu. İngiliz ekibi oyuncunun kulübü Napoli ile masaya oturacak. Detaylar haberimizde.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Victor Osimhen'i transfer listesinde üst sıralara aldı.
Team Talk'un haberinde Liverpool, Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile ilgilenirken Osimhen'in transferini daha olası görüldüğü belirtildi.
Napoli'nin oyuncudan ayrılmak istemesi ve diğer isimlere göre bonservis bedelinin daha uygun olması Liverpool için Osimhen'i daha makul bir seçenek olarak ortaya çıkarıyor.
Osimhen, yakın zamanda geleceği ve Galatasaray’da kalma olasılığı hakkında konuştu:
"Şu an neler olacağını bilmiyorum. Birkaç ay öncesine kadar kimse Galatasaray’ı düşünmezdi bile ve hatta birçoğu Ocak ayında takımdan ayrılacağımı düşünüyordu. Ben şahsen anı yaşıyorum.
Yazın ne olacağını bilmiyorum ama bu taraftarlara aşık olduğumu söyleyebilirim. Bu kulübü, başkanı, personeli seviyorum. Galatasaray ile ilişkili herkesi seviyorum. Benim için burada olmak gerçekten bir ayrıcalık ve bu deneyimin tadını çıkarıyorum."
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçta forma giyen Victor Osimhen, 33 gol ve 8 asist yaptı.