Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tepki: Tarihte görülmemiş bir olay

Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tepki: Tarihte görülmemiş bir olay

16:5618/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu, yönetimin belirlediği seçim tarihine tepki gösterdi. Bir an önce imzaların toplanması gerektiğini belirten Uslu, olağanüstü kongre çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpte belirlenen seçim tarihi tartışmalara neden olurken, başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan bir açıklama geldi.

Mahmut Uslu, "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim" dedi.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler Can Gebetaş ile Burak Kızılhan'ın dün gece saatlerinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek tehditler savurmasına tepki gösteren Uslu, "Derneğe gerçekleşen vahim olaydan duyduğum rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Mahmut Uslu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
O harfi ile başlayan hayvan isimleri