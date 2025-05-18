Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a tepki: Tarihte görülmemiş bir olay

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu, yönetimin belirlediği seçim tarihine tepki gösterdi. Bir an önce imzaların toplanması gerektiğini belirten Uslu, olağanüstü kongre çağrısı yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpte belirlenen seçim tarihi tartışmalara neden olurken, başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan bir açıklama geldi.
Mahmut Uslu, "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim" dedi.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler Can Gebetaş ile Burak Kızılhan'ın dün gece saatlerinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek tehditler savurmasına tepki gösteren Uslu, "Derneğe gerçekleşen vahim olaydan duyduğum rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.