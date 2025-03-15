Mehmet Türkmen'den tartışılan penaltı kararı: "Böyle penaltı mı olur?"

Hatayspor maçında iki penaltısı VAR'dan dönen Trabzonspor'da Başakşehir maçında verilen penaltı kararı için VAR'dan uyarı gelmemesi yedek kulübesinde de tepkilere neden oldu. Fatih Tekke ve ekibi dördüncü hakeme penaltı kararıyla ilgili eleştiride bulundu.