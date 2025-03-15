Mehmet Türkmen'den tartışılan penaltı kararı: "Böyle penaltı mı olur?"

FIFA Kokartlı Hakem Mehmet Türkmen'in Başakşehir-Trabzonspor maçında verdiği penaltı kararı tartışma çıkardı. Türkmen'in kararıyla ilgili olarak VAR'dan uyarı gelmemesi de sosyal medyada eleştiri konusu haline geldi.
Başakşehir-Trabzonspor maçında hakem Mehmet Türkmen'in Başakşehir lehine verdiği penaltı kararı büyük tepki çekti. Türkmen'in penaltı kararıyla ilgili VAR'dan da uyarı gelmedi.
Hatayspor maçında iki penaltısı VAR'dan dönen Trabzonspor'da Başakşehir maçında verilen penaltı kararı için VAR'dan uyarı gelmemesi yedek kulübesinde de tepkilere neden oldu. Fatih Tekke ve ekibi dördüncü hakeme penaltı kararıyla ilgili eleştiride bulundu.
Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır, verilen penaltı kararı sonrasında kullanılan penaltı atışında gole izin vermedi.
Umut Güneş'in yerde kaldığı pozisyonda ayağını uzatan isim Banza oldu. Mehmet Türkmen pozisyonda tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.
Sosyal medyada pozisyonun penaltı için yeterli olmadığı savunulurken VAR'dan uyarı gelmemesi tepki çekti.
Trabzonspor, Başakşehir deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılırken bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanını almış oldu.
Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.