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Menajeri açıkladı: Fenerbahçe'yi istiyor

Menajeri açıkladı: Fenerbahçe'yi istiyor

10:408/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
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Fenerbahçe'nin kaleci adayları arasında yer alan 28 yaşındaki eldivenin menajeri, oyuncusunun sarı-lacivertli formayı giymek için çok istekli olduğunu söyledi.

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek için çalışmalarına başladı. 

Fenerbahçe'nin gündeminde yerli kaleci var. Listede, kulübün altyapısından yetişen tecrübeli eldiven Tarık Çetin de bulunuyor.

Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Tarık Çetin'in menajeri Aykut Yıldırım'dan açıklama geldi.

Tarık Çetin'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini Fanatik'e yorumlayan Yıldırım, "Şu an durum çok net değil, tahminen 1-2 güne belli olur. Oyuncum Fenerbahçe’de oynama konusunda istekli, görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe U19 takımında yetişen Tarık Çetin, U21 takımına yükseldikten sonra 2018'in kış transfer döneminde Karagümrük'e kiralandı. Sezon sonunda bir kez daha İstanbul ekibine kiralık olarak imza atan Çetin, 1,5 sezon Karagümrük'te oynadı.

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli eldiven 2019'un yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a bonservisiyle gitti ve 6 yıl Karadeniz ekibinde forma giydi. Kulüple sözleşmesi sona eren Tarık Çetin şu anda serbest oyuncu statüsünde.

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