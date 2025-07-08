Menajeri açıkladı: Fenerbahçe'yi istiyor

Tarık Çetin'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini Fanatik'e yorumlayan Yıldırım, "Şu an durum çok net değil, tahminen 1-2 güne belli olur. Oyuncum Fenerbahçe’de oynama konusunda istekli, görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.