Milli futbolcular sahaya Filistinli çocuklarla çıkacak

A Milli Futbol Takımımızın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.
Filistinli çocuklar, Türkiye-Gürcistan maçını tribünden izleyecek.
Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.
Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.