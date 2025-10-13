Yeni Şafak
Milli futbolcular sahaya Filistinli çocuklarla çıkacak

16:2813/10/2025, Pazartesi
AA
A Milli Futbol Takımımızın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.

Filistinli çocuklar, Türkiye-Gürcistan maçını tribünden izleyecek.

Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.

Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

