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MLS’ten 2 teklif alan Fenerbahçeli yıldız yönetime yeşil ışık yaktı

MLS’ten 2 teklif alan Fenerbahçeli yıldız yönetime yeşil ışık yaktı

14:1719/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe yönetimi MLS’ten 2 kulüpten teklif alan oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'in akıbeti, haziran ayında netlik kazanacak.


Sergilediği performansla sarı-lacivertli kulübe büyük katkı sağlayan ancak zaman zaman da taraftarlar tarafından eleştirilen Sırp yıldızla yönetim bir görüşme gerçekleştirdi.


Sarı-lacivertli yönetim, Tadic'e "Şu an hiçbir kulüple anlaşma. Sezon sonunda seninle konuşacağız. Bizden haber gelmeden hareket etme" dedi.


YEŞİL IŞIK YAKTI


Eski kulübü Ajax'tan ve MLS'ten iki kulüpten teklif alan 36 yaşındaki oyuncu da Fenerbahçe yönetimine olumlu yanıt verdi.


Tadic bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 29, Avrupa Ligi'nde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıktı.


Bu 47 karşılaşmada 3 bin 362 dakika sahada kalan Tadic, 13 gol attı, 15 de asist yaptı. Tadic, Fenerbahçe ile 2 sezonda ise 103 maça çıktı.


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