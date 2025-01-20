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Mourinho ısrarla istiyordu: Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Portekizli yıldıza dev talip

Mourinho ısrarla istiyordu: Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Portekizli yıldıza dev talip

15:4320/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalar sürüyor. Portekizli teknik adamın Chelsea’den ısrarla izlediği yıldız için kötü haber geldi. İtalya Serie A devi sarı-lacivertlilerin istediği oyuncu için devreye girdi. Detaylar haberimizde.

Devre arası transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Joao Felix ismi gündeme gelmişti.


İspanyol basınından birçok haber sitesi Jose Mourinho'nun Portekizli futbolcuyu istediğini yazarken flaş bir iddia daha ortaya atıldı.


Calciomercato'da yer alan haberde; Joao Felix transferi için İtalya Serie A ekibi Milan'ın devreye girdiği öğrenildi.


Oyuncuyla ve Chelsea'yle temas kuran İtalyan devi, kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.


Bu sezon İngiliz ekibinde 19 resmi maça çıkan Portekizli yıldız, 7 gol ve 2 asist yaptı.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.


#Joao Felix
#Fenerbahçe
#Mourinho

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