Mourinho’dan şampiyonluk açıklaması

4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim değil. Ben daha dengeli biriyim. Sonuçtan memnun değilim ve sorumluluk hissediyorum. Değişen ne oluyor derseniz daha mutlu ya da mutsuz oluyorum ama yaklaşımımla ilgili hiçbir şey değişmiyor."



