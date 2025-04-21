Mourinho’dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın şampiyonluk yorumu dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yaptıkları hataların bedelini ödediklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli çalıştırıcı, şanssız bir maç yaşadıklarını belirtti.
Şampiyonluk yarışını değerlendirmeyi doğru bulmadığını anlatan 62 yaşındaki teknik adam, "Bu yönde gitmek istemiyorum. Şampiyonluğu genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımızı değerlendirmek istemiyorum.
Şu anki şansımız ağustos, eylül aylarında ne kadarsa belki şu anda da aynıdır. Bunu yaparsam bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum.
Kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik çok fazla hata yapmamız sebebiyle. Aynı zamanda şanssızdık diyebiliriz. Kostic'in En-Nesyri'ye ortasında 4-2 olabilirdi maç. Tüm bunlardan bağımsız olarak şanssızdık.
Hatalar yaptık ve hatalarımızın bedelini ödedik. Kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışını konuşmak istesem çok uzun bir hikaye olur, o yüzden şu anda bu konuyu konuşmamayı tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben her gün kendimi analiz ediyor, daha iyi olmaya çalışıyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz bu durum yaklaşımımı değiştirmiyor ama bu kültürde iniş çıkış ve siyah beyaz var.
4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim değil. Ben daha dengeli biriyim. Sonuçtan memnun değilim ve sorumluluk hissediyorum. Değişen ne oluyor derseniz daha mutlu ya da mutsuz oluyorum ama yaklaşımımla ilgili hiçbir şey değişmiyor."