Mourinho’dan şok itiraf: ‘Bazı isimler bana ihanet etti’

Benfica Teknik Direktörü José Mourinho, zayıf rakip karşısında alınan 2-0’lık galibiyete rağmen oyuncularının performansına sert tepki gösterdi. Devre arasında dört oyuncu değiştiren deneyimli teknik adam çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Portekiz Kupası 4. turunda Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 3. Lig temsilcisi Atletico CP'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Portekizli teknik adam, oyuncularına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Bana ihanet eden oyunculardan hoşlanmam"
İkinci yarıya dört oyuncu değişikliği ile başlayan ve gollerini bu bölümde bulan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:
"Takımdaki birçok futbolcu ciddiyetten uzaktı ve maça olması gerektiği gibi odaklanmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama aslında dokuz oyuncuyu birden çıkarmak isterdim. (Rodrigo Rego’nun performansı hakkında) Oynamaya devam edecek, ancak ilk 11’de yer alır mı ya da Ajax maçında süre alır mı bunu söyleyemem; fakat akademiyi büyük bir dikkatle takip ediyorum. Böylesine etkili oynayacağını önceden tahmin edemezdim ama beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani yeteneklerini sahaya yansıtmayan oyunculardan hoşlanmam."
"İlk yarıda sorun taktikte değildi, oyunculardaydı"
Sözlerine devam eden deneyimli çalıştırıcı şunları ekledi:
"İlk yarıda sorun taktikte değildi, oyunculardaydı. Oyundan çıkarmak istediğim bazı futbolcular olduğu için ikinci yarıya farklı bir sistemle başlamak zorunda kaldım. Bazı isimler sanki burada [Restelo'da] yokmuş gibiydi. Onlara da şunu söyledim: 'Lütfen kapımı çalıp neden oynamadığınızı sormaya gelmeyin.' Ben Benfica’nın teknik direktörüyüm, sorumluluk benim; ancak oyuncuların da taraftara karşı bir yükümlülüğü var."