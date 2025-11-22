Mourinho’dan şok itiraf: ‘Bazı isimler bana ihanet etti’

"Takımdaki birçok futbolcu ciddiyetten uzaktı ve maça olması gerektiği gibi odaklanmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama aslında dokuz oyuncuyu birden çıkarmak isterdim. (Rodrigo Rego’nun performansı hakkında) Oynamaya devam edecek, ancak ilk 11’de yer alır mı ya da Ajax maçında süre alır mı bunu söyleyemem; fakat akademiyi büyük bir dikkatle takip ediyorum. Böylesine etkili oynayacağını önceden tahmin edemezdim ama beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani yeteneklerini sahaya yansıtmayan oyunculardan hoşlanmam."



