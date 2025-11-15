Ne Fenerbahçe ne de emeklilik: Lewandowski kararını çoktan verdi: İşte 37 yaşındaki yıldızın gelecek planı!

Adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertlilerin menajeriyle görüşme halinde olduğu iddia edilen Robert Lewandowski'nin transfer durumuyla ilgili Almanya'dan flaş bir haber geldi.

1 /6 Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin adı ara transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılıyor.



2 /6 Sarı lacivertlilerin, Polonyalı santraforun menajeriyle görüştüğü ve anlaşma yolları aradığı ileri sürülmüştü.



3 /6 Lewandowski'nin transfer durumuyla ilgili son iddia ise Almanya'dan geldi. Sky Sport Almanya'nın haberine göre; 37 yaşındaki futbolcu ocak ayında Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor.



4 /6 Haberde, Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi.



5 /6 Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli golcünün transfer kararını sezon sezon sonunda vermesi bekleniyor.

