Ne Fenerbahçe ne de emeklilik: Lewandowski kararını çoktan verdi: İşte 37 yaşındaki yıldızın gelecek planı!

09:1315/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertlilerin menajeriyle görüşme halinde olduğu iddia edilen Robert Lewandowski'nin transfer durumuyla ilgili Almanya'dan flaş bir haber geldi.

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin adı ara transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılıyor.


Sarı lacivertlilerin, Polonyalı santraforun menajeriyle görüştüğü ve anlaşma yolları aradığı ileri sürülmüştü.


Lewandowski'nin transfer durumuyla ilgili son iddia ise Almanya'dan geldi. Sky Sport Almanya'nın haberine göre; 37 yaşındaki futbolcu ocak ayında Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor.


Haberde, Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi.


Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli golcünün transfer kararını sezon sezon sonunda vermesi bekleniyor.


Bu sezon 12 maça çıkan Robert Lewandowski 7 kez fileleri havalandırdı.


