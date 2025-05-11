Nihat Kahveci Galatasaray'daki ayrılığı açıkladı

"Okan Buruk, Galatasaray'a geldiğinden beri ilk defa yeni bir sistem uyguladı. Sistemin adı: Muslera uzun, Sara korner. Galatasaray bu sistemle bugün iki gol attı ve kazandı. Ben hayatımda Muslera'nın bu kadar uzun top attığını görmedim. Bugün Tugay Kerimoğlu gibi oynadı Muslera."