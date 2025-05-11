Nihat Kahveci Galatasaray'daki ayrılığı açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın yıldızı için, "Büyük ihtimalle gidiyor" dedi.
Nihat Kahveci'nin Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası Kontraspor YouTube kanalında yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"İlk yarıda Trabzonspor, ikinci yarıda da Galatasaray galibiyeti hak etti."
"Trabzonspor, ilk 45 dakikada özellikle de bu kadar rotasyon yaptığı bir maçta beklediğimden üç kat daha iyi oynadı. Visca, en formda dönemlerindeki gibiydi."
"Okan Buruk, Galatasaray'a geldiğinden beri ilk defa yeni bir sistem uyguladı. Sistemin adı: Muslera uzun, Sara korner. Galatasaray bu sistemle bugün iki gol attı ve kazandı. Ben hayatımda Muslera'nın bu kadar uzun top attığını görmedim. Bugün Tugay Kerimoğlu gibi oynadı Muslera."
"Barış Alper Yılmaz senin mücadelene, hırsına, Galatasaray'a yaptığın katkıya hiçbir şey demem ama şu çalım işi, pas işi, son vuruş işi çalışması lazım. İlk yarıdaki Barış Alper Yılmaz'ı U21'e yollarlar. O kadar pas hatası... Saha içinde ne yaptığını bilmeyen bir haldeydi."
"Okan Hoca'ya bir kızgınlığım var inceden, onu da söyleyeceğim. 5 tane oyuncu değiştirdin, kulübeyi bir çekti kamera ben orada Mertens'i gördüm. Ben alırdım çünkü büyük ihtimalle gidiyor."