Nihat Kahveci'den derbi çağrısı: Bizi kurtarın

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hakem yönetimi büyük tartışmalara neden oldu. Maçı yorumlayan Nihat Kahveci, 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için dikkati çeken bir çağrıda bulundu.
Nihat Kahveci'nin Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası Kontraspor'da yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:
"1-0'lık maçlar tehlikelidir. Umut Nayir'i oyuna atıyor, Kramer var. Bir karambol olsa ve gol yese bugün 2 puan daha bırakabilirdi Galatasaray."
"Sarı kırmızılılar Hatayspor'la berabere kaldı. Galatasaray, taraftarı yenilmişlik tadı hissetti. Dinamo Kiev'le berabere kaldı, yenilmişlik tadı hissetti. Bugün kazandı, bana göre berabere kalmış gibi ruh halleri."
"Ahmed Kutucu sarı kartı varken adamın ayağına bastı. Net sarı karttı o pozisyon da. Halil Umut Meler görmedi. Ahmed Kutucu 5 dakikada atılarak tarihe geçecekti. Atılmalıydı."
"Torreira bir sonraki maçta cezalı olmalıydı. Yaptıklarını toplasan bir sarı kart çıkar. Bir pozisyonda tabanla geldi, atağı da kesti."
"Bu kadar oyun durur mu ya! Halil Umut Meler'i konuşurken gördüğümüz dakikalar, akan oyunun süresinden fazla. Böyle futbol mu olur ya!"
"Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesin daha da hayrına olacağını düşünüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine iyi bir yabancı orta hakem getirin. Hepimizi biraz kurtarın, gitmez böyle."
"Victor Osimhen'in iptal edilen golünde Barış Alper Yılmaz ofsayt değil. Topa vurulduğu an Abdülkerim ofsayt pozisyonunda. Önündeki Konyasporlu futbolcuyu aktif alanda engellediği için ofsayt kararı doğru."