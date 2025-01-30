Oğuzhan Özyakup'tan Talisca yorumu: Hiç yapmıyordu belki Mourinho ikna eder

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında konuştu. Özyakup, eski takım arkadaşı için dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Anderson Talisca, "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, eski takım arkadaşıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kafa Sports'a konuşan Oğuzhan Özyakup'un Talisca'yla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Talisca benim dönemimde çok iyi futbolcuydu. Suudi Arabistan Ligi'ni de izlerim de son dönem çok oynayamadı. Talisca aslında her zaman iş yapar diye düşünüyordum."
"Çok gol atıyordu, bizi çok kurtardı ama 80 dakika onu çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho belki bu konuda ikna edebilir."
"Fenerbahçe'de bir sorun daha olacak. Dzeko ve En-Nesyri birlikte oynuyorlar. Kim oturacak? Onlar hocanın problemi."
"Talisca 10 numara pozisyonunda bence Fenerbahçe'ye gerekli bir oyuncu. Talisca, bildiğimiz Talisca ise yüzde 100 iş yapar. Biraz daha altı olsa bile iş yapar ama görmek lazım. Fitse kesinlikle doğru."