Okan Buruk kararını verdi: Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadro kararını verdi. Tecrübeli teknik adamın yıldız ismi yeniden 11'e yazacağı ifade ediliyor.
Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, yarın Antalyaspor'u ağırlayacak. Okan Buruk'un bu karşılaşmada önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Okan Buruk'un Antalyaspor karşısında takıma en büyük dokunuşu Yunus Akgün olacak. Sakatlıktan dönen ve Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Akgün'ün Antalyaspor'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Deneyimli teknik direktörün Lemina'yı ise yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.
Haberde Okan Buruk'un ligin ilk yarısında verim aldığı gibi orta sahayı Torreira-Sara ikilisine bırakmayı planladığı ifade edildi.