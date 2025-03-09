Okan Buruk'tan dikkat çeken itiraf: Hakem beni korkuttu

Galatasaray, Süper Lig 27. haftasında Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
"Çok kritik bir maç oynadık. Artık bu döneme girdik. Bu dönemdeki maçların hepsi çok önemli. Bu maçlara girerken stres var mı, var."
"Geçen hafta aldığımız beraberlik sonrası oyuncuların üstündeki baskıyı hissediyorsunuz. Maça iyi başladık, 5-10 dakika topla oynadığımız, saha içi parselizasyonun doğru olduğu 10 dakikaydık. Sonra dizilişi kaybettik. Arkada çok oyuncu kaldık."
"Rakip hep 4'lü savunmayla oynadı, ilk defa 3'lü oynadılar. Gabriel Sara'yı sağ tarafta başlatınca, Frankowski'nin de önünü açmak istedik, rakibin dizilişi üretmemizi engelledi. İkinci yarı Yunus'la başladık. Bugün 45 dakika oynatmayı planlıyorduk. Yunus'un daha çok topa sahip olması, kanatları bulmamız, ilk atılan golden sonra sakin kaldık."
"2-1'den sonra 3-4'ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. 3-4'ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi. Cuma günü Antalya maçı var, ona hazırlanacağız."
"İkinci yarı sarı kartlı oyunculara dikkat ettim. Hakemin çok sarı kart göstermesi beni korkuttu. Ahmed hiçbir şey yapmadan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan kırmızıyı önlemek istedim."