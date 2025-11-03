Okan Buruk'tan flaş karar: Ajax maçında ilk 11'e dönüyor

Şampiyonlar Ligi’nde son iki maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, seriyi Ajax deplasmanında sürdürmek istiyor. Evinde oynadığı iki maçta sırasıyla Liverpool ve Bodo/Glimt’i yenen sarı-kırmızılılar, Ajax’ı da mağlup edip puanını 9’a yükseltmenin peşinde.