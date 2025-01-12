Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Sara'nın yerine oynayacak isim

Oyuncularıyla dün bir toplantı yapan sarı-kırmızılı teknik adam, kazanmalarının önemine dikkat çekerek "İlk yarıyı bu maçla tamamlıyoruz. Aradaki puan farkını korumamız gerekiyor. Çok güzel bir seri yakaladık ve bunu devam ettirelim. Ligde her maç her puan değerli. İkinci yarı bizi zor bir fikstür bekliyor. Bunun için toplayabildiğimiz kadar puan almalıyız" dediği belirtildi.