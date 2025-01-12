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Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Sara'nın yerine oynayacak isim

Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Sara'nın yerine oynayacak isim

11:4612/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle moralleri bozan Gabriel Sara'nın yokluğunda, Okan Buruk'un görev vereceği isim netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray'da Başakşehir ile yapılan kupa maçında sakatlanan Gabriel Sara'nın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk, kararını verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın Sara'nın yerine ilk tercihi Kerem Demirbay olacak.

Buruk'un iyi bir sezon geçirmemesine karşın Kerem'e güvendiği ve ligde bugünkü Başakşehir maçında da tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

Oyuncularıyla dün bir toplantı yapan sarı-kırmızılı teknik adam, kazanmalarının önemine dikkat çekerek "İlk yarıyı bu maçla tamamlıyoruz. Aradaki puan farkını korumamız gerekiyor. Çok güzel bir seri yakaladık ve bunu devam ettirelim. Ligde her maç her puan değerli. İkinci yarı bizi zor bir fikstür bekliyor. Bunun için toplayabildiğimiz kadar puan almalıyız" dediği belirtildi.

#Okan Buruk
#Gabriel Sara
#Kerem Demirbay

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