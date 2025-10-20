Okan Buruk'tan iki isme kesik! Bodo Glimt maçı kadrosunu belirledi

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Bodo Glimt'i ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu belirledi. İki yıldıza kulübe yolu göründü.
Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda kayıpsız geçen Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.
Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i ağırlayacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihi merak konusuydu.
Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin Bodo/Glimt maçında oynayıp oynamayacağı özellikle merak edilirken, Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk söz konusu bölgelerde tercihlerini yaptı.
Buna göre Okan Buruk, Başakşehir maçının yıldızı Leroy Sane'yi Bodo/Glimt maçında da ilk 11'de sahaya sürecek. Yunus Akgün ise yine yedek soyunacak.
Öte yandan Okan Buruk, Başakşehir maçında etkisiz kalan Mauro Icardi'ye kesik atacak. Başarılı teknik adam, Icardi'nin yerine Victor Osimhen'i Bodo/Glimt maçında ilk 11'e çekecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edeceği müsabaka 22 Ekim Çarşamba günü 19:45'te başlayacak.