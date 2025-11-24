Yeni Şafak
Okan Buruk'tan takıma neşter! Üç ismin üstünü çizdi

09:5024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 3 ismin biletini kesti.

Ara transfer döneminde bir yandan yapılacak takviyelere mesai harcayan Galatasaray, diğer yandan takıma veda edecek isimler üzerinde de çalışıyor. Okan Buruk bu bağlamda 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı.

Sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası bazı isimlerle ayrılık sinyali vermiş ve "Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk'un 3 futbolcunun biletini kestiği belirtiliyor. Sabah'a göre Galatasaray, Gençlerbirliği maçındaki şansı oldukça kötü kullanan Yusuf Demir'le devre arasında vedalaşacak.

Yusuf Demir'in yanı sıra takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya da izin verilecek. Son olarak beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu için gelecek teklifler de değerlendirmeye alınacak.

