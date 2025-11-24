Okan Buruk'tan takıma neşter! Üç ismin üstünü çizdi

Sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası bazı isimlerle ayrılık sinyali vermiş ve "Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.