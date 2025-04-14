Olay iddia: Süper Lig hakemi uyuşturucuyla yakalandı

Türk futbolunda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Süper Lig'de bir hakemin aracında uyuşturucu maddeyle yakalandığını ve olayın örtbas edildiğini bildirdi.

1 /5 Süper Lig'de geçen hafta görev yapan bir hakemin aracında uyuşturucu madde bulunduğu öne sürüldü.

2 /5 Spor yazarı Ömer Faruk Ünal'ın TGRT Haber kanalında aktardığı bilgiye göre, Süper Lig'de görev yapan hakemlerden biri, geçen hafta içinde Kuşadası’nda polis kontrol noktasında durduruldu.

3 /5 Ömer Faruk Ünal, hakemin aracında yapılan aramada yasaklı madde bulunduğunu bildirdi. Ünal, olay anında Süper Lig hakeminin yanında bulunan bir kadının maddenin kendisine ait olduğunu açıkladığını aktardı.

4 /5 Olayın ardından hakemin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezi olan Riva ile temas kurarak olayın üzerini kapattırdığı iddia edildi.