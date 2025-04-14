Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Olay iddia: Süper Lig hakemi uyuşturucuyla yakalandı

Olay iddia: Süper Lig hakemi uyuşturucuyla yakalandı

10:4514/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk futbolunda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Süper Lig'de bir hakemin aracında uyuşturucu maddeyle yakalandığını ve olayın örtbas edildiğini bildirdi.

Süper Lig'de geçen hafta görev yapan bir hakemin aracında uyuşturucu madde bulunduğu öne sürüldü.

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal'ın TGRT Haber kanalında aktardığı bilgiye göre, Süper Lig'de görev yapan hakemlerden biri, geçen hafta içinde Kuşadası’nda polis kontrol noktasında durduruldu.

Ömer Faruk Ünal, hakemin aracında yapılan aramada yasaklı madde bulunduğunu bildirdi. Ünal, olay anında Süper Lig hakeminin yanında bulunan bir kadının maddenin kendisine ait olduğunu açıkladığını aktardı.

Olayın ardından hakemin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezi olan Riva ile temas kurarak olayın üzerini kapattırdığı iddia edildi.

Gazeteci Umut Eken, söz konusu hakemin kim olduğunu bugün açıklayacağını duyurdu.

#Süper Lig
#Ömer Faruk Ünal
#Riva
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge çağrısı: Önümüzdeki hafta Meclis'e torba yasa gelecek…