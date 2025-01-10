Ömer Erdoğan'dan transfer itirafı: Aramızda görmek isteriz

Bonservisi Fenerbahçe’de bulunan ve Eyüpspor’da kiralık olarak top koşturan Emre Mor ile Romanya Süper Ligi takımlarından Rapid Bükreş’te forma giyen Aaron Boupendza’nın adının Sivasspor ile anıldığının hatırlatılması üzerine Ömer Erdoğan, şunları dile getirdi:





“Emre Mor’la ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Basında çıkan bir haber ama zaten Fenerbahçe’den Eyüpspor’a kiralandı, Eyüpspor’da da devam edeceği haberleri geldi. Aaron Boupendza ile ilgili de bir girişim olmadı. Ben yakın zamanda Romanya’ya gitmiştim maç izlemeye. Orada da görüştük. Tabii benim Aaron ile çok farklı bir ilişkim var. Çünkü biz onu Türkiye’ye getirdiğimizde istatistiği daha önce oynadığı kulüplerde çok aynı performansı sergilememişti. Biz de inanılmaz bir çıkış yakaladı. Özellikle benim oynattığım oyuna çok uygun bir oyuncuydu. Eğer öyle bir imkan olursa oyuncunun şartları, kulübün şartları uyarsa tabii ki aramızda görmek isteriz.”