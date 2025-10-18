Onyekuru Beşiktaşlı taraftarı ağlattı: Yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç içinde Beşiktaşlı minik taraftar ile Onyekuru arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın en duygusal anı, siyah-beyazlı bir minik taraftar ile Onyekuru arasında yaşandı.
Beşiktaşlı küçük taraftarlar Onyekuru ile fotoğraf çekilmek istedi.
Yıldız futbolcu taraftarların arasında fotoğraf çekilirken siyah-beyazlı bir minik taraftarın fotoğraf isteğini yanıtsız bıraktı.
Küçük taraftar gözyaşlarına hakim olamadı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.