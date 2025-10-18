Onyekuru Beşiktaşlı taraftarı ağlattı: Yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç içinde Beşiktaşlı minik taraftar ile Onyekuru arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



2 /5 Maçın en duygusal anı, siyah-beyazlı bir minik taraftar ile Onyekuru arasında yaşandı.



3 /5 Beşiktaşlı küçük taraftarlar Onyekuru ile fotoğraf çekilmek istedi.

4 /5 Yıldız futbolcu taraftarların arasında fotoğraf çekilirken siyah-beyazlı bir minik taraftarın fotoğraf isteğini yanıtsız bıraktı.

