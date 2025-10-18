Yeni Şafak
Onyekuru Beşiktaşlı taraftarı ağlattı: Yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu

19:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç içinde Beşiktaşlı minik taraftar ile Onyekuru arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.


Maçın en duygusal anı, siyah-beyazlı bir minik taraftar ile Onyekuru arasında yaşandı.


Beşiktaşlı küçük taraftarlar Onyekuru ile fotoğraf çekilmek istedi. 

Yıldız futbolcu taraftarların arasında fotoğraf çekilirken siyah-beyazlı bir minik taraftarın fotoğraf isteğini yanıtsız bıraktı.


Küçük taraftar gözyaşlarına hakim olamadı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

#Beşiktaş
#Onyekuru
#Süper Lig
