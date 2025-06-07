Osayi Samuel Süper Lig devine gidiyor: Görüşme yapıldı

Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitti ve henüz yenilenmiş değil. Süper Lig devlerinden bir kulübün, Osayi ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

1 /7 Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in sözleşmesi sona erdi.

2 /7 Sarı lacivertli kulüp görüşmeler yapmasına rağmen, henüz anlaşma sağlayamadı.

3 /7 Osayi'nin menajerinin İngiltere dışında Türkiye'den de kulüplerle görüştüğü öğrenildi.

4 /7 Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi.

5 /7 Siyah-Beyazlıların, savunmaya takviye için deneyimli oyuncuyu listesine aldığı kaydedildi.

6 /7 Ayrıca Nijeryalı yıldızın menajeri ile bir ön görüşme yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.