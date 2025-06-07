Osayi Samuel Süper Lig devine gidiyor: Görüşme yapıldı

Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitti ve henüz yenilenmiş değil. Süper Lig devlerinden bir kulübün, Osayi ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in sözleşmesi sona erdi.
Sarı lacivertli kulüp görüşmeler yapmasına rağmen, henüz anlaşma sağlayamadı.
Osayi'nin menajerinin İngiltere dışında Türkiye'den de kulüplerle görüştüğü öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi.
Siyah-Beyazlıların, savunmaya takviye için deneyimli oyuncuyu listesine aldığı kaydedildi.
Ayrıca Nijeryalı yıldızın menajeri ile bir ön görüşme yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Transferin mali şartlara uygun olduğu taktirde gerçekleşeceği öne sürüldü.