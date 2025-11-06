Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'in koridordaki görüntüleri gündem oldu! Defalarca paylaşıldı

Osimhen'in koridordaki görüntüleri gündem oldu! Defalarca paylaşıldı

10:106/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımda hat-trick yaparak maça damga vuran Victor Osimhen'in karşılaşma sonrası soyunma odası koridorundaki görüntüleri gündem oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda Victor Osimhen'in 3 golüyle geçti.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükseltirken Osimhen de 3 golle maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın oynandığı topu alan Osimhen, maçın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.


Mücadelenin ardından soyunma odası koridorları ise bayram yerine döndü. Nijeryalı yıldız bir elinde ödül, bir elinde ise maç topuyla girdiği koridorda teknik ekip ve yönetimden isimler tarafından karşılandı.

Koridorda yaşanan büyük coşku sosyal medyada gündem oldu. Birçok yabancı hesap o anları paylaştı.

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gollük skor katkısı verdi.

Sarı-kırmızılılar ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.


OSIMHEN'İN SEVİNÇ ANLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Ajax
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DUYURULAR: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, TBMM'ye sunuldu mu?