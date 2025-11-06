Osimhen'in koridordaki görüntüleri gündem oldu! Defalarca paylaşıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımda hat-trick yaparak maça damga vuran Victor Osimhen'in karşılaşma sonrası soyunma odası koridorundaki görüntüleri gündem oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda Victor Osimhen'in 3 golüyle geçti.
Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükseltirken Osimhen de 3 golle maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın oynandığı topu alan Osimhen, maçın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
Mücadelenin ardından soyunma odası koridorları ise bayram yerine döndü. Nijeryalı yıldız bir elinde ödül, bir elinde ise maç topuyla girdiği koridorda teknik ekip ve yönetimden isimler tarafından karşılandı.
Koridorda yaşanan büyük coşku sosyal medyada gündem oldu. Birçok yabancı hesap o anları paylaştı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gollük skor katkısı verdi.
Sarı-kırmızılılar ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.