Süper Lig’de bu akşam saat 20.30’da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini VAR hakemi belli oldu. Kritik derbinin VAR hakemliğini Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit yapacak. Peki, Pawel Pskit kimdir, nereli, hangi maçlarda görev aldı? İşte detaylar.
Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oldu.
Pawel Pskit kimdir, nereli, hangi maçlarda görev aldı?
Pawel Pskit, Polonyalı bir futbol hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uzmanıdır. 1985 yılında Polonya’da doğduğu biliniyor. Genellikle Polonya Futbol Federasyonu’na (PZPN) bağlı hakemlerden biri olarak tanınıyor.
Hakemlik kariyerine Polonya’da başlayan Pskit, özellikle VAR hakemi olarak uluslararası arenada görev yapmaya başlamasıyla dikkat çekmiştir.
FIFA ve UEFA bünyesinde kokartlı bir hakem olarak çeşitli maçlarda yer aldığı görülüyor, ancak orta hakem olarak değil, daha çok VAR hakemi olarak görev yaptığı biliniyor.