Potada boks gecesi! NBA'de dev kavganın bedeli belli oldu: Oyunculara men, antrenöre ihraç

Hornets-Pistons müsabakasının üçüncü çeyreğinde Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atılmıştı.