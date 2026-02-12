Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Potada boks gecesi! NBA'de dev kavganın bedeli belli oldu: Oyunculara men, antrenöre ihraç

Potada boks gecesi! NBA'de dev kavganın bedeli belli oldu: Oyunculara men, antrenöre ihraç

08:5112/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasındaki mücadelede çıkan olaylar sonrası NBA yönetimi kararlarını açıkladı. 3. çeyrekte Jalen Duren ve Moussa Diabaté arasındaki sürtüşmeyle başlayan, ardından Isaiah Stewart’ın yedek kulübesinden fırlayıp kavgaya dahil olmasıyla büyüyen olaylar nedeniyle 4 oyuncuya toplamda 17 maçlık men cezası verildi. En ağır faturayı, sabıkası kabarık olan Isaiah Stewart ödedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında geçen gece oynanan maçtaki olaylar nedeniyle 4 oyuncuya men cezası verildi.


ABD basınında yer alan haberlere göre Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği mücadelede çıkan olaylar nedeniyle oyunculardan Isaiah Stewart 7, Miles Bridges ile Moussa Diabate 4'er, Jalen Duren ise 2 maç men cezası aldı.


Hornets-Pistons müsabakasının üçüncü çeyreğinde Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atılmıştı. 

Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edilmişti.


#NBA
#Charlotte Hornets
#Detroit Pistons
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 12 Şubat 2026 kataloğu: A101'de bugün hangi ürünler indirimde?