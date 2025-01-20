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Premier Lig’de Onana ve Altay Bayındır tartışması: Sabırları taşırdı!

Premier Lig’de Onana ve Altay Bayındır tartışması: Sabırları taşırdı!

14:3520/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig’de Manchester United evinde Brighton’a 3-1 mağlup oldu. Bu maçta Altay Bayındır yedeklerde yer aldı. Onana ise maçın ardından taraftarların tepki odağı oldu. Detaylar haberimizde.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, FA Cup'ta oynanan Arsenal maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.


İngiliz taraftarlar, milli futbolcu için Manchester United'ın son oynadığı Brighton karşılaşmasında Andre Onana'nın tepki çeken performansı sonrası adeta patladı.


Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Kırmızı Şeytanlar'da Onana'nın son golde yaptığı büyük hata, taraftarların da sabrını taşırdı.


"ALTAY'IN OYNAMASI GEREKİYOR"


Bunun üzerine Manchester United taraftarları, milli futbolcu Altay Bayındır'ın artık kaleyi devralması gerektiğini savundu.


Altay için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:



"Altay Bayındır, Arsenal maçından sonra nasıl ilk 11'de başlamıyor? Oynadığında hata yapmıyor ve çok tutkulu."


"Onana, Brighton'a karşı tam bir felaketti. Bir sonraki maçta Altay Bayındır'a şans verme zamanı. Daha kötü olamaz değil mi?"


"Altay Bayındır takımda yer almayı hak ediyor. Onana korkunçtu."


TURU TEK BAŞINA ALMIŞTI


FA Cup 3. tur maçında Arsenal'e karşı olağanüstü bir performans sergileyen Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla takımının bir ütst tura yükselmesinde büyük rol almıştı.


#Premier Lig
#Andre Onana
#Altay Bayındır
#Manchester United
#Brighton & Hove Albion

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