Premier Lig’de Onana ve Altay Bayındır tartışması: Sabırları taşırdı!

İngiltere Premier Lig’de Manchester United evinde Brighton’a 3-1 mağlup oldu. Bu maçta Altay Bayındır yedeklerde yer aldı. Onana ise maçın ardından taraftarların tepki odağı oldu. Detaylar haberimizde.

1 /9 İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, FA Cup'ta oynanan Arsenal maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



2 /9 İngiliz taraftarlar, milli futbolcu için Manchester United'ın son oynadığı Brighton karşılaşmasında Andre Onana'nın tepki çeken performansı sonrası adeta patladı.



3 /9 Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Kırmızı Şeytanlar'da Onana'nın son golde yaptığı büyük hata, taraftarların da sabrını taşırdı.



4 /9 "ALTAY'IN OYNAMASI GEREKİYOR"

Bunun üzerine Manchester United taraftarları, milli futbolcu Altay Bayındır'ın artık kaleyi devralması gerektiğini savundu.



5 /9 Altay için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:





6 /9 "Altay Bayındır, Arsenal maçından sonra nasıl ilk 11'de başlamıyor? Oynadığında hata yapmıyor ve çok tutkulu."



7 /9 "Onana, Brighton'a karşı tam bir felaketti. Bir sonraki maçta Altay Bayındır'a şans verme zamanı. Daha kötü olamaz değil mi?"



8 /9 "Altay Bayındır takımda yer almayı hak ediyor. Onana korkunçtu."

