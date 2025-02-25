Rıdvan Dilmen derbideki detaya dikkati çekti: Tarihe geçti

Süper Lig'de 55 yıl sonra ilk kez yabancı hakemin yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından lider Galatasaray 6 puanlık farkı korurken, sarı-lacivertliler ise ikili averajı da ezeli rakibine kaptırdı. Rıdvan Dilmen, son düdüğün ardından karşılaşmayı yorumladı.
Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası HT Spor'da yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:
"İlk yarıdaki 1 dakika uzatma, Galatasaray-Fenerbahçe tarihine geçmiştir. 17-18 tane de faul oldu maçta."
"Fenerbahçe'de 'bize beraberlik yetmez' mentalitesini görmedim oyun anlamında."
"Victor Osimhen diye bir karakter gelmiş ve bu oyuncu kiralık. Dünyanın en değerli kulüpleri 75 milyon euroya vermeye hazır. Bugün her yere usanmadan bıkmadan koştu."
"Ben Fenerbahçeli olarak biraz daha üzüldüm. Alan memnun sata memnun gibiydi. İşin ilginç tarafı hakem çok mutluydu."
"Medya taraftarı öyle bir hazırladı ki, hakemin en ufak hatasında paramparça yapacaklardı. Bugün yerli bir hakem olsaydı yedek kulübelerinde en az 4'er 5'er sarı kart 2 kırmızı kart olurdu."
"Galatasaray'ın Başakşehir maçı zor geçecektir ama içeride bir şekilde kazanabileceği; Antalya, Bodrum, Sivas ve Kayseri maçları var. Dolayısıyla bu maçları kağıt üzerinde düştüğün zaman 8 maç kalıyor."
"Bu 8 maçta Fenerbahçe hepsini kazanırken, Galatasaray'ın 7 puan kaybetmesi lazım. Ben onun için yüzde 70 dedim. Yoksa hakikaten Morata falan geldiğinde bu 4 takımı yener."
"Başakeşhir'i yenemez demiyorum ama 12 olarak görmüyorum, 8 maç olarak görüyorum ben. Çok da zor maçlar var deplasmanda."