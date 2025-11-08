Rıza Çalımbay'dan çarpıcı Orkun Kökçü yorumu: Kurtarıcı olamaz

Orkun Kökçü'ye kaptanlık verilmesinin yanlış bir karar olduğunu savunan deneyimli teknik adam, "Planlamanın Orkun’la ilgili yanlış devamı da bu oldu. Ben Beşiktaş’ta 11 sene kaptanlık yaptım. Kaptan olmak camianın tüm dinamiklerine hakim olmayı, taraftarın beklentisini, medyayla iletişimi, kulüp temsilini, takım içerisindeki saygıyı elde edebilmeyi gerektirir. Orkun ilerleyen dönemde bunların hepsine sahip olabilir ve Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil edebilir ama şu anda değil. Üzerinde ne olursa olsun onun için ödenen bonservis ve maaşın baskısı varken, bununla mücadele etmeye çalışıyorken bir de kaptanlık yükünün verilmesi onu daha da baskı altına alıyor" sözlerini sarf etti.