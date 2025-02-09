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Rizespor'da büyük şok: İki yıldız Galatasaray maçında yok

Rizespor'da büyük şok: İki yıldız Galatasaray maçında yok

16:139/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Çaykur Rizespor'un iki önemli futbolcusu, Kasımpaşa karşısında gördükleri sarı kartlar nedeniyle 24. haftadaki Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk takım Çaykur Rizespor'da iki futbolcu, maçta gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Dal Varesanovic ve savunma oyuncusu Samet Akaydin, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Dal Varesanovic, bu sezon Rizespor formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol atıp 2 asist kaydetti.

Devre arası transfer edilen Samet Akaydin ise Rizespor'da 3 maça çıktı.

#Çaykur Rizespor
#Süper Lig
#Galatasaray
#Kasımpaşa

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