Sadettin Saran yeni kaptanı duyurdu

Selman Ağrıkan
12:0215/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yerine kaptanlığa getirilen ismi açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruya, "Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Samsun maçında yaşananlar aile içi meseleler..." cevabını verdi.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u sevdiğini belirten Saran, iki futbolcuyla yolların iyi bir şekilde ayrılacağını ifade etti.

Sadettin Saran, ayrıca Çağlar Söyüncü'ye kaptanlık pazubandını verdiklerini söyledi. Saran, "İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık" diye konuştu.

Başkan Saran, Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:


"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Mert Hakan Yandaş
#İrfan Can Kahveci
