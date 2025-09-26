Yeni Şafak
Sadettin Saran'dan flaş Tedesco kararı! O maçtan sonra...

Sadettin Saran'dan flaş Tedesco kararı! O maçtan sonra...

09:2926/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Jose Mourinho'yla yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Devin Özek'in ısrarı sonrasında göreve getirilen Domenico Tedesco, beklentileri karşılayamadı.

Ligde üst üste Alanya ve Kasımpaşa'yla berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 4 puan kaybeden sarı- lacivertliler, İtalyan hocayla çıktığı ilk Avrupa maçında da hüsran yaşadı ve Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Alınan skordan ziyade oynanan futbol camiada endişe yarattı.

Üst üste yaşananların ardından Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, duruma el koydu ve olağanüstü bir toplantı tertip etti.

Başkan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmede Saran'ın son yaşananlar hakkında bilgi alacağı ve buna göre yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Gelen bilgilere göre ise; başkan Sadettin Saran, Tedesco'ya kısa bir süre tanıyacak.

Fotomaç'ta yer alan habere göre o süre ise önümüzdeki üç maç... Süper Lig'in 7'nci haftasında Pazar günü Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, ardından Avrupa Ligi ikinci haftasında Nice ile oynayacak ve ligde 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak.

Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, Tedesco'nun geleceğini belirleyecek. Eğer İtalyan çalıştırıcı 3 mücadeleden de galibiyetle ayrılamazsa ekim ayındaki milli arada kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.

