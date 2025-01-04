Trendyol Süper Lig 18. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kritik maç öncesinde Samsunspor’da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Peki, Samsunspor’da kimler, neden kadro dışı kaldı? İşte detaylar.

1 /6 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da izinden geç dönen 4 yabancı futbolcunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.



2 /6 SAMSUNSPOR’DA KİMLER, NEDEN KADRO DIŞI KALDI? Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi.



3 /6 Teknik direktör Thomas Reis'in taktik çalışmalara katılmayan 4 oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında form giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.



4 /6 "Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir.



5 /6 Belirtmek isteriz ki herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır."