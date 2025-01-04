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Samsunspor’da kimler, neden kadro dışı kaldı?

Samsunspor’da kimler, neden kadro dışı kaldı?

11:464/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 18. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kritik maç öncesinde Samsunspor’da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Peki, Samsunspor’da kimler, neden kadro dışı kaldı? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da izinden geç dönen 4 yabancı futbolcunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.


SAMSUNSPOR’DA KİMLER, NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi.


Teknik direktör Thomas Reis'in taktik çalışmalara katılmayan 4 oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında form giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.


"Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir.


Belirtmek isteriz ki herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır."

Öte yandan Samsun ekibinde Hollandalı futbolcu Van Drongelen de kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

#Samsunspor
#Süper Lig
#Trabzonspor

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