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Samsunspor’dan flaş transfer hamlesi: Galatasaraylı yıldız geliyor!

Samsunspor’dan flaş transfer hamlesi: Galatasaraylı yıldız geliyor!

11:1518/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Samsunspor’da transfer yasağı yaz dönemi itibariyle sona erecek. Karadeniz ekibi ligde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Başkan Yüksel Yıldırım Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'da bu sezon fazla süre alamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay.


Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan deneyimli orta sahaya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.


Fanatik'te yer alan habere göre, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Samsunspor, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor.


Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kerem Demirbay'ı kadrosuna görmek istediği ve futbolcunun kabul etmesi durumunda Galatasaray'ın transfere izin vereceği aktarıldı.


Kerem Demirbay, Galatasaray formasını toplam 72 maçta gitdi.


31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.80 milyon euro.

#Samsunspor
#Galatasaray
#Süper Lig

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