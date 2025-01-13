Semih Şentürk'ün derbi kehaneti eski Galatasaraylıyı güldürdü

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Semih Şentürk Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı.
Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alırken iki takımın da 25. haftadaki derbiye kadar kaç puan toplayacakları merak konusu.
25. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın toplayacağı puana dair tahminini belirten Semih Şentürk, programdaki partneri Ümit Karan'ı güldürdü.
SkySpor YouTube kanalında yorumculuk yapan Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine kadar ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indireceğini belirtti.
Semih Şentürk, derbiye kadar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürdeki maçlardan alacağı puanlara dair tahminde bulundu. Bu tahminlerin sonucunda ise Fenerbahçe 57, Galatasaray ise 58 puan çıktı.
Bu tahmini duyan Ümit Karan yayında kahkahalara boğuldu. Programın moderatörü Semih Şentürk için, "Derbiyi yener lider olurum diyor" ifadelerini kullandıktan sonra Şentürk ise, "Bir de oluyormuş öyle" yanıtını verdi.
Galatasaray'ın derbiye 7 ya da 10 puanlık puan farkıyla çıkacağını belirten Ümit Karan ise Semih Şentürk'ün sözü üzerine, "Futbolda her şey olabilir" şeklinde konuştu.