Serdal Adalı konuşuyor

"Sağ bekte önemli bir değişim yaşadık. Sağ bek için iki farklı oyuncuyla son aşamaya geldik. Transferleri iptal oldu. Tüm camiamız bilmeli ki, iki transferde kulübümüzün haklarını koruduk. Kararlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Yapılan anlaşmanın üzerine gelen tek ek talebi kabul etmedik. Devre arasından beri takip ettiğimiz Taylan transferinde ışık gördük. Bundesliga'nın önemli bir kulübüne gitmesini bekliyorduk. Bir kulüp 5 milyon euro teklif etti. Biz de 4'ten 6'ya çıktık ve transferi bitirdik. Taylan'ı milli takımımız yetkilileri kazandırmak için çaba sarf ediyordu. 35 yaşında bir oyuncuya milyon euroları vermek yerine, 19 yaşında ve Beşiktaş'ın, milli takımımızın faydalanabileceği bir oyuncu transfer ettik. Sergen Hocamız gelince de onun isteğiyle Gökhan Sazdağı'nın kadromuza kattık. Sağ bek rotasyonumuzda Tayfur ve Onur gitmiş, Taylan ve Gökhan gelmiş oldu."