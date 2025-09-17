Serdal Adalı konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüp gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Serdal Adalı'nın Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'ndeki basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Futbol takımımızın psikolojik olarak neredeyse dağıldığı bir dönemde göreve geldik. Sezon başında neredeyse sıfırdan takım yapmak zorunda kaldık. Son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşlarını, vergilerini, menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu."
"Bu kadro sıfırdan kurulmak zorundaydı. Kaliteli, aidiyet hisseden, kişisel hedefleri bitmemiş oyuncular getirmek durumundaydık. Çok daha genç ve kaliteli kadro oluşturmak zorundaydık. Bu sezon başı tam 25 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Yerlerine bahsettiğimiz kriterlere uyduğunu düşündüğümüz 12 futbolcuyla anlaştık. Her transfer döneminde gönderilmeye çalışılan oyuncu borsası, Beşiktaş'ın kanayan yarasıydı. Kimler gidecek diye bizden başka manşetlere taşınan kaç kulüp vardır bilemiyorum. Bunlar yılların yanlışı, birikimi. Bizi en çok zorlayan, yeni oyuncular için ayıracağımız bütçeyi de azaltmak durumunda kaldık. Kimisiyle zor kimisiyle kolay geçen pazarlıklar oldu. Bazıları oynama şansı bulamamalarına rağmen, umurlarında değil. Beşiktaş'ın parasıyla İstanbul'da güzel hayatları vardı. Kendi hallerine bıraksak memnuniyetle kalırdı. Futbolcu mutlu, menajeri mutlu ama ortada yok, onları buralara alan yöneticiler teknede, yazlıklarında. Beşiktaş taraftarı hariç herkesin keyfi yerinde. Altyapıdan yetişen ve kiralık giden 5 oyuncumuzu ayrı tutarsak, performans veremeyen 20 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. İşe sıfırdan değil eksiden başladık."
"Masuaku üzerinde çok konuşmalar oldu. Sezon içinde istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, gittikten sonra ne övgüler ne methiyeler... Masuaku sözleşmesi bitmiş, 31 yaşındaydı. İnişli çıkışlı performanslar gösteriyordu. Kendisine 1 yıllık kontrat ve şartlarımıza uyacak maaş teklifinde bulundu. Oyuncu 2 yıllık kontrat ve mevcut rakamının üzerinde maaş istedi. Her ne kadar bizim dönemimizde performansı yükselmiş olsa da talepleri çok fazlaydı. Kararımızı yolları ayırmaktan yana kullandık."
"Masuaku'nun yerine Çek Milli Takımı'nda oynayan, Benfica'nın 2 sene önce 14 milyon euro verdiği Jurasek'i, Masuaku'nun istediği rakamın çok çok azına aldık. Kiralama bedeli ödemedik, zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Tamamen tercihimize bağlı opsiyon hakkımız var. Bu mevki için 1 transfer yeterli olmadı, ikincisini yaptık. Rıdvan'ı ekledik. Sezon boyunca rekabet edecek 2 oyuncumuz var sol tarafta."
"Sağ bekte önemli bir değişim yaşadık. Sağ bek için iki farklı oyuncuyla son aşamaya geldik. Transferleri iptal oldu. Tüm camiamız bilmeli ki, iki transferde kulübümüzün haklarını koruduk. Kararlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Yapılan anlaşmanın üzerine gelen tek ek talebi kabul etmedik. Devre arasından beri takip ettiğimiz Taylan transferinde ışık gördük. Bundesliga'nın önemli bir kulübüne gitmesini bekliyorduk. Bir kulüp 5 milyon euro teklif etti. Biz de 4'ten 6'ya çıktık ve transferi bitirdik. Taylan'ı milli takımımız yetkilileri kazandırmak için çaba sarf ediyordu. 35 yaşında bir oyuncuya milyon euroları vermek yerine, 19 yaşında ve Beşiktaş'ın, milli takımımızın faydalanabileceği bir oyuncu transfer ettik. Sergen Hocamız gelince de onun isteğiyle Gökhan Sazdağı'nın kadromuza kattık. Sağ bek rotasyonumuzda Tayfur ve Onur gitmiş, Taylan ve Gökhan gelmiş oldu."
"Santrfor pozisyonunda değişikliğe gittik. 35 yaşındaki Immobile gitti, 27 yaşındaki Abraham ile 23 yaşındaki Toure geldi. Abraham ile büyük başarılar yaşamak istiyoruz. Başarılı futboluyla buradaki görevi bittiğinde hala bonservis kazandırabilecek oyuncu. Sözleşmesinde 30 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor."
"Toure ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İstersek de bu opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon eurodur. Sonrasında 40 milyon euroya çıkış maddesi bulunuyor."
"Gedson Fernandes... Belki de giden oyuncular içerisinde taraftarlarımızın gerçek anlamda üzüleceği tek oyuncu Gedson'du. Net bilinmesini istiyorum, bu transferde oyuncunun kararlı ayrılma isteği belirleyici oldu. Uzun uzun konuştuk ama Rusya'dan aldığı maaş teklifi önemliydi. Ocak'ta da teklif aldık ama yazın aldığımız rakamın yüzde 30 altındaydı. Transferde üç kulüp olduğu için meşakkatli bir süreç oldu. Benfica ile durumu çözdük öncelikle. Bonservisinin kalan yarısını 10 milyon euroya aldık. Spartak Moskova'ya 26 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da şarta bağlı bonuslar olmak üzere transferi gerçekleştirdik. Sonraki satışından da yüzde 10 payımız olacak. Beşiktaş tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışı oldu."
"Gedson'un yerine Orkun Kökçü'yü aldık. Orkun, kendi mevkisinin Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri, 24 yaşında. Orkun transferi, camiamızın taraftarımızın beklentiyi yükseltmesine neden oldu. Bu transferden sonra camia içinde farklı bir hava oldu, beklentiler büyüdü. Taraftarımızın bu şekilde mutlu olması da beni diğer transferler için ayrı motive etti. Beklenti büyüyünce, beğeni standartları değişiverdi. Beşiktaşlılar yıllardır alıştıkları sıradanlıktan sıyrıldı. En iyisine sonuna kadar layıklar. Camiamızı karıştırmak için hazır kıta bekleyenler bu durumu kullanmaya başladılar."
"Ndidi... Orkun transferinin yanısıra orta sahayı 28 yaşındaki Ndidi ile güçlendirdik. Yıllardır Premier Lig'de ilk 11 oynamış oyuncu. Orta sahada Demir Ege ve Kartal Kayra'ya inandık. Kendileriyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladık."
"Amir, Al Musrati, Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar ve Chamberlain... Muçi ve Joao Mario da ilave oldu bunlara. Bu oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon eurodur. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon eurodur. Geçtiğimizde ne kadar yanlış işler yaptığını, toplam maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz."
"Amir'i Hull'a 700 bin euroya kiraladık, maaşını biz ödeyeceğiz. Musrati ile 2 milyon euro kiralama, 7 milyon euro opsiyona anlaştık; oyuncunun 2.6 olan maaşını biz ödeyeceğiz. Yaklaşık 5 milyon euroya transfer edilen Onana için Genoa'dan 500 bin euro kiralama ücreti aldık, 1.5 milyon euro maaşını yine biz ödeyeceğiz. Mario'yu AEK'ye kiralarken 2.7 milyon euro maaşının 1.7'sini ödemeye devam edeceğiz. Muçi, 1 milyon euro kiralama 8.5 milyon euro opsiyon karşılığında Trabzon'a gitti, maaşını Trabzon ödeyecek. İki sene önce 5.5 milyon euroya alınan, 9-10 aylık başkanlığım süresinde idmanda bile göremediğim Bahtiyar 2.5 milyon karşılığı gitti. Kerem Atakan, Sivasspor'a gitti. Chamberlain'in maaşının da 1.5 milyonunu kurtarabildik. Olabilecek en iyi tasarrufu yaptık. Hepsinin yolları açık olsun."