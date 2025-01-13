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Serdal Adalı'dan ters köşe teknik direktör kararı! Herkesi şaşırtacak

Serdal Adalı'dan ters köşe teknik direktör kararı! Herkesi şaşırtacak

10:2913/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Serdal Adalı'nın, yeni hoca konusunda herkesi ters köşe yapabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışı tüm hızıyla devam ediyor.

Yabancı bir çalıştırıcıyı takımın başına getirmeyi düşünen Adalı, sürpriz bir karar alabilir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas ve Süper Lig'de Bodrum FK'yi mağlup eden Beşiktaş'ta Serdar Topratepe, Adalı'nın elini güçlendirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Adalı, görüştüğü teknik direktörlerle anlaşma zemini sağlayamazsa Serdar Topraktepe ile yola devam etme kararı alabilir.

Geçen sezon Fernando Santos'un yerine geçici olarak göreve gelen Serdar Topraktepe, siyah-beyazlılara Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı.

Ligde şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın bu sezon en büyük hedefi Türkiye Kupası, bu nedenle bu kulvarda şampiyonluğu bulunan Topraktepe ile yola devam edilebileceği vurgulandı.

#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Serdar Topraktepe

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