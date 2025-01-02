Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelirse 3 oyuncuyla yollar ayrılacak

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın teknik direktör adayı olan Sergen Yalçın'ın, göreve gelmesi halinde 3 futbolcuyla çalışmak istemediği ifade edildi. İşte gönderilmesi muhtemel isimler...
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın, teknik direktörlük görevine getirmeyi planladığı Sergen Yalçın ile yapacağı görüşme siyah-beyazlı camiada merakla bekleniyor.
Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaşmasının resmiyete kavuşması halinde takımda bazı değişikliklere gideceği ve kadrodan kesin olarak gönderilmesini istediği futbolcuları belirlediği ileri sürüldü.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli teknik adam göreve gelirse Jean Onana, Alex Oxlade Chamberlain ve Al Musrati ile çalışmayacak.
Masuaku'ya ise taraftar kadar tepkili olmayan Sergen Yalçın, "Masuaku kötü oyuncu değil. Enerjisini yanlış kullanıyor, yanlış oynuyor. Ekstra işler yapma! 1-2 bindir, savunmanı yap yeterli" yorumunda bulunmuştu.