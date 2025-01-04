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Sergen Yalçın Galatasaray'a demediğini bırakmadı: Canlı yayında çok sinirlendi

Sergen Yalçın Galatasaray'a demediğini bırakmadı: Canlı yayında çok sinirlendi

22:414/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, katıldığı televizyon programında Galatasaray-Göztepe maçında yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi. Yalçın ayrıca hakem kararları üzerinden Galatasaray'a tepki gösterdi.

"Galatasaray camiasına tavsiyem var. Siz hakemlerle ilgili konuşmayın. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın. Bugünkü maçta da gördük. Önceki maçlarda da yaşandı. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler."

"Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır."

"Hakem Göztepe'nin penaltısını vermedi. Oyuncu küfür ediyor atamıyor."

"Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor. O yüzden televizyona çıkıp hakemlerle ilgili konuşmalarına gerek yok."

"Zaten kazanıyorlar. Yüzde 90 şampiyon olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok."

#Galatasaray
#Sergen Yalçın
#Göztepe

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