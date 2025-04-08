Sergen Yalçın’dan şaşırtan Mertens - Rafa Silva kıyaslaması: ‘İstikrarlı değil’

Ünlü yorumcu ve teknik adam Sergen Yalçın Galatasaraylı futbolcu Mertens ve Beşiktaşlı yıldız Rafa Silva hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın, Galatasaraylı oyuncularla ilgili yorumlarda bulundu. Yalçın'ın yorumları şu şekilde:
"Türkiye'ye doymuş futbolcu transfer etmeyeceksin. İçlerinde 1-2 tane çok profesyonel olabilir. Dries Mertens doğru adam, istikrarlı. Şampiyonluklara direkt katkısı var ve oynadığı zaman katkı verir. Ancak Beşiktaş'ta Rafa Silva istikrarlı değil.
Rafa Silva istikrarlı değil. Bir futbolcu iyi ya da yıldız olabilir ama bana katkı vermiyorsa, devamlılığı yoksa bir işe yaramaz.
Dries Mertens gibi Türkiye'de en fazla 2-3 futbolcu var, daha da yok.
Victor Osimhen'i sayamazsın çünkü o doymamış, daha 26 yaşında yıldız. Galatasaray'da devamlılığı ve istikrarı olan Osimhen dışında 3 tane futbolcu var. Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz. Devamlı ilk 11'de oynuyorlar.
Beşiktaş'ta Masuaku iyi oyuncu ama bir var, bir yok. Gedson Fernandes'e iyi oyuncu ancak 10 üzerinden 8-9'luk oynamıyor, 6'lık oynuyor. Galatasaray işte bu yüzden kazanıyor, başarılı oluyor."