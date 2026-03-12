Yeni Şafak
Skriniar'da flaş gelişme! O maçta sahada olmak istiyor

11:4812/03/2026, Perşembe
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Slovak futbolcu Milan Skriniar'da flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaştığı maçta sakatlanan Milan Skriniar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

4 hafta sahalardan uzak kalması ve 5 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetişmesi beklenen Skriniar, daha önce dönebilir.

Fotomaç'ın Koha'dan aktardığı habere göre 31 yaşındaki futbolcu, Slovakya'nın Kosova ile oynayacağı zorlu Dünya Kupası eleme maçında sahada olmak istiyor.

26 Mart tarihinde oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali maçlarında Slovakya-Kosova ile Türkiye-Romanya karşılaşmaların galipleri, 31 Mart'ta karşı karşıya gelecek.

