Solskjaer'den iki futbolcu için dikkat çeken yorum: Profesyonelliği öğrenmeliler

"Beşiktaş ile görüştüğümde kabul ettim ama olmadı, Fernando Santos geldi. Sonra yine görüştük ama Giovanni van Bronckhorst geldi. Sonra başkan ile vizyonumuz uyuştu ve hemen anlaştık. Diğer iki teklifte de benzeri oldu. Beşiktaş'a hep hislerim vardı, 'Keşke olsaydı' demiştim. Manchester United da benzer kulüp. Beşiktaş da Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden ilk takım. Bu yüzden hep bana benzer kulüpler olarak geldi. Beşiktaş'ın tarihindeki başarıların parçası olmak için kabul ettim.

Kariyerimde diğer takımlardan teklif aldığımda ve olmadığında üzülmezdim. Beşiktaş'tan iki kez teklif aldıktan sonra hep takip ettim, 'Olsaydı nasıl olurdu?' diye düşündüm. Sonda Beşiktaş'ta benim sıram geldi."



