Sosyal medyada 'Leroy Sane' patlaması!

Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma esnasında sezon başında transfer edilen Leroy Sane hakkında binlerce mesaj paylaşıldı.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Sane ve Barış Alper'in performansı hakkında şunları söyledi; "Galatasaray 9 kişi oynadı. Barış ve Sane yoktu ama sağ bek de 2 kişilik oynadı..."
Sezon başında Bayern Münih'ten kadroya katılan Sane, henüz etkisini gösteremedi. Sarı kırmızılı taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu yıldız oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasında da olumsuz anlamda gündem haline geldi.
Galatasaraylı taraftarların Sane hakkında yaptığı paylaşımlardan bazıları.
Galatasaray'ın eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Evren Turhan'ın Sane yorumu.
Galatasaray'da Sane, 76. dakikada kenara alındı. Sarı kırmızılılarda Alman futbolcunun yerine Metehan Baltacı dahil oldu. Sane'nin sahadan ayrılırken performasından dolayı oldukça mutsuz olduğu gözlemlendi.